Из кассового чека сделали огромный ковер

Коллекция под названием Markerad разрабатывалась в течение года и, по словам дизайнера, предназначена для поколения миллениалов. В нее вошел необычный напольный ковер в виде огромного кассового чека.

Новый продукт удивил покупателей и поклонников Абло. «Я бы очень хотел обрадоваться новому ковру IKEA, но я не рад. Я, скорее, озадачен», - написал один из них в Twitter.

Однако креативный директор проекта Хенрик Мост заявил, что целью команды было выйти за рамки нормального. «Вирджил обладает фантастической способностью создавать что-то уникальное, работая с базовыми функциями и материалами. Каждый элемент Markerad - это предмет дизайна, который представляет высокую художественную ценность», - похвалил его работу Мост.