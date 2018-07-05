Из музея в Голландии украли смертельный яд

Яд, спрессованный в черный кубик, находился в бутылке внутри сейфа, который был похищен в среду, 4 июля. На бутылке была старинная этикетка с надписью «Кураре». Было ли что-то еще украдено из музея, пока неизвестно.

«Мы продолжаем расследование... В первую очередь хотим найти яд», - отметил представитель полиции.

Кураре - общее название нескольких видов ядов растительного происхождения. Он оказывает на организм паралитическое действие, а применение слишком больших доз приводит к смерти от удушья. Коренные племена Южной Америки использовали подобное вещество во время охоты, смазывая им наконечники стрел. В Нидерландах оно применяется в качестве релаксанта при проведении эвтаназии.