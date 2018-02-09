Из-за менингита из испанских магазинов отзывают три вида сыра

Пятница, 09 Февраль 2018 Испания Испания Популярные материалы

Из-за менингита из испанских магазинов отзывают три вида сыра

Испанское агентство защиты потребителей сообщило о полном отзыве трех видов сыра производства баскской компании Oihan Txiki Koop.

Это случилось после того как в Мадриде был зафиксирован случай менингита, который может быть связан с употреблением этих продуктов.

Пострадавший получил пищевое отравление, вызванное бактериями листериями, которые предположительно содержатся в сырах марки Gutizia и Beltza, изготовленных из козьего молока. Известно, что больной идет на поправку, пишет noticia.ru.

Производитель сыров заявил, что все партии были изъяты из магазинов для проведения соответствующих анализов. В Oihan Txiki также заверяют, что сожалеют о случившемся, и внимательно следят за состоянием заболевшего. Все отчеты и результаты анализов компания предоставляет в Департамент здравоохранения Страны Басков.

Потенциально зараженная продукция поступила в продажу в магазинах Мадрида, Каталонии и Страны Басков. В качестве меры предосторожности тем, кто приобрел продукты этих марок, рекомендуют воздержаться от их употребления, а в случае если это уже произошло, при появлении необычных симптомов немедленно обратиться в медицинские учреждения.

Последние новости

    • Португалии выиграла в полуфинале ЧЕ по футзалу

      Сборная России уступила национальной команде Португалии в борьбе за выход в финал чемпионата Европы по футзалу.

      Подробнее

    • Португалия: суд объявил банкротом...

      Обнародованы данные квартальной статистики Главного управления по политике в области правосудия (DGPJ).

      Подробнее

    • Испания: «королева карнавала»

      Самый знаменитый испанский карнавал выбрал свою королеву.

      Подробнее

    • В Испании анализ выявил у водителя все наркотики одновременно

      Гражданская гвардия в ходе проверки остановила на дороге водителя, находившегося под воздействием наркотиков.

      Подробнее

    • В Италии наблюдается рост антисемитизма

      В Италии наблюдается рост расистских и антисемитских настроений.

      Подробнее

    • Италия: родители приковали психически больного сына к кровати

      Чтобы психически больной сын не ушел из дома, родители приковали его цепью к кровати.

      Подробнее

    • Индия оштрафовала Google за злоупотребления

      Власти Индии оштрафовали Google на 21 миллион долларов за злоупотребление доминирующим положением в сегменте онлайн-поиска.

      Подробнее

    • Умер один из основателей рок-группы Mr. Big

      Барабанщик американского рок-коллектива Mr. Big Пэт Торпи скончался в возрасте 64 лет.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!