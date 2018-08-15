Из-за редкой болезни 25-летний поляк стал похож на ребенка

Среда, 15 Август 2018 Мир Мир Популярные материалы

Из-за редкой болезни 25-летний поляк стал похож на ребенка

Из-за редкого врожденного заболевания 25-летний житель польского города Олесница выглядит как 12-летний мальчик.

Томаш Надольский (Tomasz Nadolski) страдает от болезни Фабри. Из-за постоянных болей ему приходится использовать морфиновые пластыри и другие обезболивающие средства. Он не может есть и должен быть подключен к капельнице 20 часов в сутки, а его деформированные ступни нуждаются в специальной ортопедической обуви.

Болезнь проявила себя, когда ему было семь лет. Мальчик стал жаловаться на боли в животе, руках и ногах, а после еды его одолевала рвота. Врачи полагали, что у него психическое расстройство. Верный диагноз был поставлен лишь недавно.

Детская внешность доставляет Надольскому немало проблем. Отношения с родственниками испорчены, потому что они относились к нему как к ребенку. Посторонние тоже не верят, что ему 25 лет. Его нередко обвиняют в использовании поддельных документов.

Надольский живет на государственное пособие — 700 злотых в месяц (около 12 тысяч рублей). Лекарства для годового курса лечения стоит 800 тысяч злотых (около 14 миллионов рублей). Пока его выручает то, что фармацевтическая компания предоставила их бесплатно.

Болезнь Фабри связана с врожденной нехваткой фермента, который отвечает за переработку особого вида жиров. В результате он скапливается в кровеносных сосудах и нарушает нормальное функционирование органов. Болезнь Фабри может проявляться по-разному. Многие пациенты жалуются на боли, головокружения, быструю утомляемость, проблемы с сердцем и почками, у них вероятны ранние инсульты.

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