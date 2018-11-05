Известный ингушский телеведущий погиб в автокатастрофе

Авария произошла в Назрани. Чахкиев вместе с другом Ибрагимом Евлоевым передвигались на Toyota Camry. Их автомобиль столкнулся с мусоровозом, на котором отсутствовали стоп-сигналы и световозвращающие элементы.

По данным издания, Чахкиев и Евлоев погибли на месте, в машине находился еще один пассажир. В настоящее время мужчина лежит в реанимации в Ингушской республиканской клинической больнице. Остальные детали происшествия уточняются.

Информацию о смерти Чахкиева подтвердил руководитель ансамбля «Сунжа» Умар Гулиев на своей странице в Facebook.

«Лучше бы я не просыпался. Один из лучших выпускников, мой сын Руслан Чахкиев. О, Аллах, почему не я. Русик очень любил людей. В последние дни переживал за монтаж видеороликов. Много хороших идей было в его мыслях», — написал Гулиев.