Jack Daniel’s стал жертвой торговой политики Трампа

Четверг, 08 Март 2018 Мир Мир Популярные материалы

Jack Daniel’s стал жертвой торговой политики Трампа

Компания Brown-Forman Corp., производитель виски Jack Daniel’s, резко раскритиковала идею введения президентом США Дональдом Трампом пошлин на импорт стали и алюминия.

Корпорация опасается ответных мер со стороны Евросоюза. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отметил главный исполнительный директор компании Пол Варга, продукты Brown-Forman Corp. могут пасть «невинной жертвой политики», хотя компания делает значительные инвестиции в американскую экономику и производит большинство своих товаров на территории США.

В Американском совете по дистиллированным спиртным напиткам уже отметили, что на долю бурбона приходится пятая часть всего экспорта спиртных напитков из США в страны Евросоюза. Таким образом, введение американской администрацией тарифов на ввоз алюминия и стали может иметь глобальные последствия и затронуть широкий круг отраслей.

Ранее американские производители пива заявили, что в случае введения пошлин на импорт стали и алюминия цены на их продукты повысятся, поскольку из-за роста стоимости пивной банки увеличатся издержки производства. Однако министр торговли США Уилбур Росс не согласился с тем, что меры американской администрации окажут негативное влияние на экономику. В частности, по его словам, стоимость банки пива останется на прежнем уровне.

Президент США анонсировал введение пошлин на импорт в Соединенные Штаты стали (в размере 25 процентов) и алюминия (10 процентов) 1 марта. В ответ председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заверил, что в случае такого решения Вашингтона Брюссель установит ответные тарифы на ряд американских товаров, в том числе мотоциклы Harley-Davidson, бурбон и джинсы Levi's. По подсчетам Евросоюза, потенциальные потери американской экономики от ответных мер могу достигнуть 3,5 миллиарда долларов.

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