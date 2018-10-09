К 2050 году население Испании может достигнуть 50 млн человек

Вторник, 09 Октябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

К 2050 году население Испании может достигнуть 50 млн человек

В ближайшие 30 лет численность населения Испании вырастет на 4-13 млн человек, благодаря как рождаемости, так и иммиграции.

Об этом сообщается в докладе Независимой организации финансовой ответственности (AIReF), представленном на этой неделе. Прогнозы организации более оптимистичны, чем данные, которые представляют Национальный институт статистики Испании (INE) или Статистическая служба Евросоюза (Евростат). В докладе сообщается, что к 2050 году численность населения Испании будет составлять от 50 до 60 млн человек. INE, в свою очередь, прогнозирует численность на уровне 44 млн человек, Евростат – 49 млн. При этом больше всего отличаются прогнозы по категории экономически активного населения, пишет noticia.ru.

AIReF считает, что течение ближайших 30 лет в Испанию будут прибывать до 250 тысяч мигрантов в год, и их доля в населении страны составит 10-15%. Национальный институт статистики говорит о 40 тысячах в год.

Организация также подсчитала, что среднее число детей, рожденных женщиной за жизнь, будет составлять 1,8-2, в то время как INE говорит о показателе в 1,4.

AIReF и INE сходятся во мнении об ожидаемой продолжительности жизни, предполагая, что в 2050 году она будет составлять 87 лет без учета развития биотехнологий, изменений в питании и других факторов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: штраф за несвоевременную оплату

      Вы иногда опаздываете с оплатой ежемесячных счетов на электричество и газ?

      Подробнее

    • Португалия: отбирают машины из-за мусора...

      Соответствующее решение принял муниципалитет Синтры.

      Подробнее

    • Испания: Мадридский бар впервые вошел в мировой топ-50

      В ежегодный список The World's 50 Best Bars в этом году попал один из баров Мадрида – Salmon Guru, расположенный на улице Эчегарай (Calle de Echegaray).

      Подробнее

    • Испания: дворцы Мадрида открывают двери для посетителей

      Мадридское сообщество запустило цикл лекций «Жизнь во дворцах Мадрида (1850-1920)» и кампанию «Добро пожаловать во дворец!».

       

      Подробнее

    • Италия: футболист «Наполи» ограблен после победного матча

      Радость от победы «Наполи» в матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля» была огромной.

      Подробнее

    • Итальянский город Дерута и Гжель стали побратимами

      Прославленный центр росписи по майолике Дерута в итальянской области Умбрия и российская царица бело-голубого фарфора Гжель заключили соглашение о побратимстве.

      Подробнее

    • Британцам перестало хватать на жилье

      Около двух третей лондонцев в возрасте от 25 до 34 лет не в состоянии купить себе жилье.

      Подробнее

    • Японец попался на измене из-за землетрясения

      В Японии мужчина попался на измене из-за уведомления о землетрясении.

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья