К концу 2018 года Испанию посетят 81,2 млн туристов

Вторник, 23 Октябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

К концу 2018 года Испанию посетят 81,2 млн туристов

По прогнозам министра промышленности, торговли и туризма Рейес Марото, 2018 год завершится для Испании на отметке в 81,2 млн иностранных туристов.

Это на 0,8% ниже чем в прошлом году, когда были зафиксированы рекордные показатели.

С другой стороны, по оценкам властей, совокупные расходы туристов вырастут по сравнению с 2017 годом на 2,8% и составят 89,4 млрд евро.

Согласно ежеквартального отчета компании Coyuntur, в четвертом квартале ожидается прибытие 15,3 млн туристов из-за рубежа, на 2,25% меньше чем годом ранее. Расходы же в этот период должны составить около 17,5 млрд евро, что на 3,4% выше по сравнению с предыдущим годом, пишет noticia.ru.

В министерстве отмечают, что прогнозы свидетельствуют о «нормализации и стабилизации туристического потока» в Испании.

Заметнее всего поток иностранных туристов сократился в последнее время в Каталонии и на Балеарских островах, хотя их расходы выросли. В министерстве заверили, что работают над улучшением имиджа Каталонии за рубежом, и напомнили, что на этот регион приходится 23,4% турпотока из-за рубежа. В период с января по август в Каталонии был зафиксирован спад по количеству туристов на 5%, в то время как их расходы увеличились на 6,8% по сравнению с предыдущим годом.

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