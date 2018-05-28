Кайли Миноуг отмечает 50-летие

Понедельник, 28 Май 2018 Мир Мир Популярные материалы

Кайли Миноуг отмечает 50-летие

Всемирно известная австралийская певица Кайли Миноуг сегодня отмечает юбилей. Ей исполняется 50 лет.

Слава к Миноуг пришла в 1986 году, когда она сыграла в популярном сериале «Соседи», а затем заключила свой первый контракт со звукозаписывающей студией. С тех пор певица выпустила 14 альбомов, стала офицером ордена Британской империи и получила премию Grammy за сингл Come Into My World, пишет ntv.ru.

Весной 2005 года у певицы врачи обнаружили рак груди, она перенесла операцию, курсы химиотерапии и победила болезнь, после чего успешно вернулась на сцену и продолжила музыкальную карьеру. Недавно вышел ее новый альбом, который занимает первые строчки чартов в Австралии и Великобритании.

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