Как чувствуют себя португальцы

Вторник, 03 Апрель 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Как чувствуют себя португальцы

Опубликованы данные Национального института статистики (INE).

Согласно документу, озаглавленному «Пиренейский полуостров в цифрах-2017», в 2016 году менее половины - 46,4% - португальцев считали себя здоровыми, а более 40% заявили, что страдают «хронической или продолжительной болезнью».

Для сравнения, в соседней Испании хроническую болезнь или длительную проблему со здоровьем имели 32,9% жителей.

Также, согласно докладу, в Португалии только один регион NUTSII (муниципалитеты с численностью жителей от 800 тысяч до 3 миллионов) имел более пяти врачей на 1000 жителей - это регион Большого Лиссабона (6,3).

В Испании такая ситуация наблюдается в девяти регионах Севера и Юга страны.

В наихудшем положении в Португалии относительно количества врачей находится регион Алентежу: 2,8 врача на тысячу жителей; в Испании самые низкие показатели зарегистрированы в автономных городах Сеута (3,8) и Мелилья (3,4).

Три основные причины смерти в 2015 году были одинаковыми в Португалии и Испании: заболевания системы кровообращения, опухоли и заболевания дыхательной системы.

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