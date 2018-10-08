Как избежал наказания итальянский банкир-Робин Гуд

Отмечается, что он воровал небольшие суммы со счетов богатых клиентов и переводил их менее обеспеченным, которые не могли получить кредит. При этом для себя он не взял ни цента.

Баскиера начал заниматься махинациями в 2009 году, когда в его отделение приходили жители Форни ди Сопра, которые хотели получить кредит, но не могли, Баскиера "добавлял" на их счета немного денег.

Клиенты, как правило, быстро возвращали долги. Однако находились и те, кто этого не делал. Тогда работодатель Баскиеры заметил, что он занимается незаконными махинациями, пишет 24tv.ua.

Я всегда думал о том, что кроме защиты вкладчиков, наша задача заключается еще и в том, чтобы помогать тем, кто в этом нуждается, – заявил он.

С учетом того, что ранее Баскиеру не обвиняли в уголовных преступлениях, суд пошел на мировое соглашение: мужчину могли приговорить к двум годам тюрьмы, однако он останется на свободе. Но адвокаты Баскиеры заявили, что сейчас он остался без работы и дома.