Как меняется жизнь испанцев после рождения ребенка

Как оказалось, стрессовое состояние, связанное с появлением малыша, чаще всего испытывают испанцы и итальянцы - 33% и 34% соответственно, тогда как в Норвегии аналогичный показатель составляет всего 11%. За ней следуют две других страны Северной Европы - Финляндия (22%) и Дания (28%), что объясняется, прежде всего, экономической помощью со стороны государства, а также возможностью спокойного совмещения работы с личной жизнью, с чем существуют серьезные проблемы в Испании.

После появления на свет первенца у испанских пар остается меньше времени на общение друг с другом, и их распорядок дня меняется в зависимости от нужд ребенка. Если финансовые возможности семьи не позволяют нанять няню, и никто из ближайших родственников не способен взять на себя часть обязательств по уходу за новорожденным, то матери или отцу приходится идти на сокращение рабочего дня или вовсе увольняться с работы, что крайне негативно сказывается не только на финансовом положении, но и на их взаимоотношениях.

С подобной проблемой сталкивались 52% молодых испанских родителей, и для 43% единственным выходом стал неоплачиваемый отпуск с сохранением рабочего места. При этом 65% опрошенных пар заявили, что никогда бы не пожертвовали своей профессиональной карьерой ради детей, пишет espanarusa.com.

Столь значимое событие семьи влечет за собой изменения не только на работе, но и в повседневной жизни родителей, которые вынуждены отказывать себе во многих удовольствиях. Совместное времяпровождение за пределами дома становится крайне редким и практически всегда планируется заранее, поскольку для того, чтобы найти помощника в столь непростом деле, требуется немало времени и усилий.