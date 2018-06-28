Как меняется жизнь испанцев после рождения ребенка

Четверг, 28 Июнь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Как меняется жизнь испанцев после рождения ребенка

Международный портал Sitly, провел исследование, целью которого являлось определить основные изменения в жизни супругов после рождения ребенка.

Как оказалось, стрессовое состояние, связанное с появлением малыша, чаще всего испытывают испанцы и итальянцы - 33% и 34% соответственно, тогда как в Норвегии аналогичный показатель составляет всего 11%. За ней следуют две других страны Северной Европы - Финляндия (22%) и Дания (28%), что объясняется, прежде всего, экономической помощью со стороны государства, а также возможностью спокойного совмещения работы с личной жизнью, с чем существуют серьезные проблемы в Испании.

После появления на свет первенца у испанских пар остается меньше времени на общение друг с другом, и их распорядок дня меняется в зависимости от нужд ребенка. Если финансовые возможности семьи не позволяют нанять няню, и никто из ближайших родственников не способен взять на себя часть обязательств по уходу за новорожденным, то матери или отцу приходится идти на сокращение рабочего дня или вовсе увольняться с работы, что крайне негативно сказывается не только на финансовом положении, но и на их взаимоотношениях.

С подобной проблемой сталкивались 52% молодых испанских родителей, и для 43% единственным выходом стал неоплачиваемый отпуск с сохранением рабочего места. При этом 65% опрошенных пар заявили, что никогда бы не пожертвовали своей профессиональной карьерой ради детей, пишет espanarusa.com.

Столь значимое событие семьи влечет за собой изменения не только на работе, но и в повседневной жизни родителей, которые вынуждены отказывать себе во многих удовольствиях. Совместное времяпровождение за пределами дома становится крайне редким и практически всегда планируется заранее, поскольку для того, чтобы найти помощника в столь непростом деле, требуется немало времени и усилий.

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