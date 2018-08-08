Как вылечить рак груди

Среда, 08 Август 2018 Мир Мир Популярные материалы

Как вылечить рак груди

Найден способ лечения самого опасного рака груди.

Ученые Института изучения старения имени Лейбница идентифицировали белок TRPS1, который активен в тканях трижды негативного рака молочной железы, который считается одним из наиболее агрессивных форм злокачественных опухолей. Это соединение является потенциальной мишенью для новых эффективных препаратов. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Рак молочной железы — наиболее опасный тип злокачественных опухолей у женщин, из-за которого в мире ежегодно умирает 521 тысяча человек. Существует три разновидности этого заболевания: эстроген-рецептор-положительный (ER-положительный), HER2- положительный и трижды негативный рак. Последний, составляющий 15 процентов от всех случаев рака груди, является наиболее трудным для лечения.

Известно, что сигнальный путь Hippo играет важную роль в регенерации тканей, но также способствует появлению раковых клеток. Одним из компонентов этого пути является белок YAP, контролирующий размер органов. Однако ряд специалистов продемонстрировали, что активация YAP в некоторых случаях, наоборот, улучшает выживаемость пациентов. Причины этого явления до сих оставались неизвестными.

В новой работе ученые показали, что белок TRPS1 является антагонистом YAP и подавляет активность некоторых компонентов пути Hippo в клетках рака. Если содержание TRPS1 в тканях увеличивается, то выживаемость больных значительно снижается. Он же уменьшает количество иммунных клеток, способных бороться с патологией.

В будущем ученые планируют проверить, смогут ли препараты, нацеленные на TRPS1, затормозить рост трижды негативного рака и сделать его более уязвимым для лечения.

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