Какие готовые блюда пользуются наибольшим спросом у испанцев?

Понедельник, 15 Октябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Какие готовые блюда пользуются наибольшим спросом у испанцев?

43% испанцев признались, что покупают готовые блюда, когда у них нет времени, чтобы приготовить еду.

31% заказывают доставку на дом, 24% в таких случаях ходят в ресторан или кафе.

Исследование Испанской ассоциации готовых блюд (Asefapre) также показало, что испанцы в среднем уделяют больше трех часов в день на то, чтобы поесть: около полутора часов уходит на готовку и около двух часов – на сами приемы пищи.

Среди готовых блюд испанцы главным образом выбирают пиццу (22%), суши (13,7%), канелоны и лазанью (10%), крокеты (8,6%), соте (6,8%) и искусственные мальки угря (5%).

«Крабовые палочки», кольца кальмара, наггетсы и рис с овощами – самые популярные полуфабрикаты у испанцев. 56,8% готовят их на ужин, 31% – на обед, 8,6% – используют как аперитив, пишет noticia.ru.

В Испании потребление готовых блюд выросло почти на треть за последние десять лет. В настоящее время каждый житель страны съедает в среднем 14 кг таких продуктов.

Что касается любимого времени приема пищи, 44,8% больше всего внимания уделяют обеду, 24% – завтраку.

По предпочтениям у испанцев лидируют традиционная кухня (62%), интернациональная кухня (18,9%), тапас (10,3%) и инновационная кухня (8,6%).

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Президент «Ювентуса» назвал Роналду супергероем

      Президент туринского «Ювентуса» Андреа Аньелли рассказал, что доволен летним приобретением клуба — португальским нападающим Криштиану Роналду.

      Подробнее

    • Португалия: насильник должен сидеть в тюрьме?

      Данные предоставлены министерством юстиции.

      Подробнее

    • Какие готовые блюда пользуются наибольшим спросом у испанцев?

      43% испанцев признались, что покупают готовые блюда, когда у них нет времени, чтобы приготовить еду.

      Подробнее

    • Испания: француженку укусил ядовитый паук на Коста-дель-Соль

      49-летняя француженка провела больше месяца в больнице после того, как в Эстепоне ее укусил паук.

      Подробнее

    • Италия: птица испортила пометом картину художника XVII века

      В Милане птица испортила пометом картину итальянского художника XVII века Филиппо Аббьяти.

      Подробнее

    • В Италии нашли останки ребенка-вампира

      Итальянские археологи обнаружили на кладбище пятого века нашей эры останки 10-летнего ребенка, прозванного «Луньянским вампиром».

      Подробнее

    • Ариана Гранде бросила своего жениха из-за смерти Мака Миллера

      Певица Ариана Гранде рассталась со своим женихом, актером Питом Дэвидсоном.

      Подробнее

    • Меган Маркл забеременела

      Меган Маркл, жена принца Гарри и герцогиня Сассекская, ждет ребенка.

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья