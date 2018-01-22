Каким домашним животным отдают предпочтение испанцы?

Понедельник, 22 Январь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Каким домашним животным отдают предпочтение испанцы?

17 января отмечался день Антония Великого - покровителя животных, в том числе и домашних.

Многие испанцы в этот день отправились с своими любимцами в церковь, чтобы они могли получить благословение. Согласно данным Министерства сельского хозяйства, в Испании насчитывается более 8 млн домашних животных, но в реальности эта цифра гораздо больше, поскольку в этой статистике не хватает данных шести автономных сообществ и двух автономных городов - Сеуты и Мелильи.

Другие источники, такие как Мадридская ассоциация ветеринаров, специализирующихся на домашних животных (AMVAC), предоставляет другие данные: по ее подсчетам, в 2015 году в стране насчитывалось почти 20 млн домашних животных, то ест почти 40% семей содержали как минимум одного питомца.

Большинство испанцев отдают предпочтение собакам: их выбрали почти 4 млн семей. Однако эта цифра в реальности также может быть в два или три раза больше, поскольку сбор данных в этой сфере затруднителен, и получить точную информацию практически невозможно.

Большинство содержащихся в домах собак являются породистыми. Самая распространенная порода - йоркширский терьер. Далее следуют немецкая овчарка, мальтийская болонка, чихуахуа и лабрадор-ретривер, пишет espanarusa.com.

Вторую строчку по популярности после собак занимают кошки: их в стране, по официальным данным, насчитывается около 2,2 млн, хотя, опять же, эта цифра довольно далека от реальности. В случае с кошками порода не так важна, однако если говорить об этом факторе, самыми распространенными домашними любимцами среди породистых пушистых красавиц являются сиамские и персидские кошки.

Наряду с собаками и кошками популярным питомцем в Испании является канарейка: в 2015 году, согласно статистике, в стране насчитывалось 2,3 млн этих птичек. Также испанцы любят заводить водяных черепашек (более 500 000), аквариумных рыбок (более 484 000), кроликов (более 448 000), попугаев (более 233 000) и хомячков (более 215 000).

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