Какое платье будет у Самойловой на Евровидении

Четверг, 26 Апрель 2018 Мир Мир Популярные материалы

Какое платье будет у Самойловой на Евровидении

Дизайнер рассказала о платье Самойловой для выступления на Евровидении.

Платье, в котором Юлия Самойлова выступит на международном песенном конкурсе «Евровидение» в Лиссабоне, отражает характер певицы и идею ее номера, рассказала РИА Новости дизайнер Анастасия Задорина.

«Евровидение» в этом году впервые пройдет в Португалии на лиссабонской арене Parque das Nacoes. Первый полуфинал состоится 8 мая, второй полуфинал намечен на 10 мая, а финал - на 12 мая. Представительница России Юлия Самойлова споет песню «I Won't Break» во втором полуфинале под шестым номером. Ранее певица рассказала, что дизайнером ее наряда стала Анастасия Задорина, пишет РИА Новости.

«Это будет платье нежно-голубого цвета. Оно выполнено из шелка, воротник-стойка, манжеты и ворот будут расшиты жемчугом, драпировки придадут мягкость образу. Я вдохновлялась песней, но прежде всего - самой личностью Юли, ее историей. Это девушка, которая многое пережила и не сломалась. Это достойно уважения. У нее действительно сильный характер и олимпийская воля».

По ее словам, при создании сценического наряда она учитывала пожелания самой артистки, которая, например, просила добавить драпировки. Платье получилось очень женственным, при этом оно отражает характер Самойловой и идею ее номера, отметила дизайнер.

«Мы создали образы для всей команды. Более того, Zasport создал капсульную коллекцию, посвященную «Евровидению», и мы запускаем флешмоб в поддержку Юли, в котором примут участие звезды музыки и спорта», - уточнила Задорина.

Олимпийский комитет России (ОКР) в марте подписал контракт до 2025 года с компанией Zasport, которая стала официальным экипировщиком Олимпийской команды России.

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