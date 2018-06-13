«КамАЗ» представил беспилотный электробус «Ш.А.Т.Л.»

Тест-драйв этого транспортного средства особо малого класса, разработанного совместно с ФГУП НАМИ, провел президент Татарстана Рустам Минниханов, передает РИА Новости. Для демонстрации модели в динамическом режиме сделали специальную огороженную площадку длиной 650 метров, где и показали возможности электробуса на скорости до 10 км/час. При этом заместитель гендиректора ПАО «КамАЗ» Ирек Гумеров заявил на презентации, что электробус способен разгоняться до 110 км/час.

Гумеров также сказал журналистам, что этот электробус уже сегодня можно использовать на закрытых территориях, в выставочных комплексах и парковых зонах. «Это еще более безопасно, чем человек, потому что робот не ошибается, робот всегда внимательный, но, с другой стороны, его, конечно, нужно этому научить», - цитирует его «Интерфакс».

В основе этого электробуса лежит «открытая технологическая платформа», она универсальная и может быть адаптирована под любые логистические цели, сообщил заместитель генерального директора государственного научного центра РФ ФГУП НАМИ Алексей Гогенко журналистам. «Сегодня эта технология требует еще обкатки, но мы верим, что эта технология за рамками 2020 года станет серийной», - добавил он.

По словам создателей, «КамАЗ-1221 Ш.А.Т.Л.» предназначен для передвижения по дорогам с твердым покрытием с использованием данных цифровых карт, систем навигации и органов технического зрения. Он способен осуществлять остановку для посадки и высадки пассажиров в местах, определенных службой движения и выбираемых пользователями из предложенного перечня на маршруте, пишет newsru.com.

Интерфейс электробуса позволяет пассажиру управлять системой открывания дверей, системой выбора остановочного пункта для высадки, остановкой по требованию, аварийной остановкой, вызовом помощи, ручным открыванием дверей, а также использовать USB-порт для зарядки электронных устройств.

Кузов электробуса выполнен из композитных материалов, рама изготовлена с использованием алюминиевых материалов.

Прошлым летом Гогенко заявил журналистам, что первый беспилотный автобус проекта «Ш.А.Т.Л.», представленный премьер-министру Дмитрию Медведеву, возможно будет использован на чемпионате мира по футболу в России в 2018 году.