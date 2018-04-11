Камерунцы прилетели на соревнования в Австралию и сбежали

Среда, 11 Апрель 2018 Мир Мир Популярные материалы

Камерунцы прилетели на соревнования в Австралию и сбежали

Восемь камерунских спортсменов пропали из расположения сборной на Играх Содружества, которые проходят в Австралии.

Треть сборной Камеруна числятся пропавшими. Представители африканской стороны полагают, что атлеты сбежали. В своем официальном заявлении команда Камеруна подчеркнула, что восемь спортсменов из 24, которые прибыли для выступлений на Играх Содружества, пропали из своих номеров.

Сообщается, что трое спортсменов покинули сборную 8 апреля, а еще двое - на следующий день. 10 апреля еще трое атлетов не вернулись в свои номера.

Визы, в течение срока действия которых спортсмены могут свободно передвигаться на территории Австралии, истекают 15 мая. Тем не менее в команде не ожидают возвращения беглецов. «Эта ситуация разочаровывает и ставит нас в неловкое положение», - сообщил пресс-атташе сборной Саймон Моломбе.

Игры Содружества, в которых принимают участие 36 сборных, продлятся до 15 апреля.

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