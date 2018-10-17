Канадцам разрешили марихуану

Огромные очереди выстроились у магазинов по всей стране за несколько часов до старта продаж. Как отмечается, впервые коноплю официально приобрели на самом востоке — на острове Ньюфаундленд — ровно в полночь по местному времени.

Покупателем оказался Иэн Пауэр (Ian Power) из города Сент-Джонс. «Моей мечтой было стать первым человеком, купившим первый легальный грамм каннабиса в Канаде. И у меня получилось», — отметил мужчина. Он добавил, что встал в очередь примерно в 20:00.