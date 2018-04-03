Кандидат в премьеры Италии пообещал снять санкции с России

Вторник, 03 Апрель 2018 Италия Италия Популярные материалы

Кандидат в премьеры Италии пообещал снять санкции с России

Претендент на премьерское кресло и лидер итальянской партии «Лига» Маттео Сальвини выразил надежду на скорую отмену антироссийских санкций.

В своем микроблоге в Twitter политик обещал после своего прихода в правительство снять санкции с России.

«Я надеюсь, что вскоре смогу, находясь в правительстве, ответить на призыв главы Confindustria Russia: прочь абсурдные санкции, которые наносят неисчислимый урон итальянской экономике», - написал Сальвини.

Таким образом Сальвини ответил на на публикацию в итальянской газете Libero, в которой президент российского филиала ассоциации итальянских промышленников Confindustria Russia Эрнесто Ферленги призвал лидера «лигистов» после прихода к власти отказаться от санкционного режима в отношении России. По словам Ферленги, призвавшего возобновить полноценный диалог с Москвой, из-за ограничительных мер итальянские предприниматели потеряли десятки миллиардов евро.

Напомним, что политические партии в Италии до сих пор не пришли к согласию касательно состава нового кабмина. Первые консультации по формированию правительства под руководством президента Италии Серджо Маттареллы пройдут в Италии в среду. Маттео Сальвини - один из потенциальных кандидатов на пост председателя итальянского совета министров, пишет rg.ru.

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