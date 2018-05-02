Канье Уэст назвал рабство осознанным выбором чернокожих

Среда, 02 Май 2018 Мир Мир Популярные материалы

Канье Уэст назвал рабство осознанным выбором чернокожих

Американский рэпер Канье Уэст назвал многовековое рабство чернокожих в Северной Америке личным выбором порабощенных.

Об этом он рассказал в эфире телеканала TMZ.

«Когда слышишь о рабстве, продолжавшемся 400 лет… 400 лет? Это звучит как выбор», - подчеркнул Уэст.

Он добавил, что психологические последствия рабства преследуют афроамериканцев до сих пор. «Мы ментально в тюрьме. Мне больше нравится слово «тюрьма», потому что рабство слишком прямо относится к идее чернокожих. Как Холокост - это евреи, так рабство - это чернокожие», - заключил певец.

Позднее в своем Twitter артист написал, что его неправильно поняли. «Мысль была в том, что мы не можем еще 400 лет жить с несвободным сознанием. Нам нужно свободно мыслить. И моя реплика была примером свободомыслия», - отметил он.

Рэпер также признался TMZ, что несколько лет назад сделал себе липосакцию для удаления лишнего жира, после чего принимал болеутоляющие средства и в итоге пристрастился к опиоидным препаратам. По его словам, он был «обдолбан в мясо» во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в декабре 2016 года.

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