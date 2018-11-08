Карелия и Португалия - перспектива сотрудничества

7 ноября в рамках рабочего визита в Португальскую Республику Заместитель Главы Республики Карелия – Постоянный представитель Республики Карелия при Президенте Российской Федерации Владимир Тимофеев встретился с Президентом компании SOJA DE PORTUGAL Антонио Исидоро и обсудил перспективы двухстороннего сотрудничества между Карелией и Португалией.

В ходе переговоров рассмотрены вопросы поставок в Карелию рыбных кормов, возможности реализации на территории Республики Карелия инвестиционного проекта по производству рыбных кормов, а также предстоящий визит Антонио Исидоро в Карелию для изучения потенциала предприятий Карелии и условий для осуществления совместного производства.

Отметим, что SOJA DE PORTUGAL работает в агропродовольственной промышленности в течение 75 лет, придавая особое значение здоровому питанию, качеству и инновациям.