Каталония разорвала протокольные отношения с испанским королевским двором

Понедельник, 25 Июнь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Каталония разорвала протокольные отношения с испанским королевским двором

Власти Каталонии заявили, что разрывают протокольные отношения с испанским королевским двором.

Согласно заявлению главы женералитета (исполнительной власти) Каталонии Кима Торры, ни он, ни любой другой член правительства Каталонии не будет больше присутствовать на мероприятиях, организованных испанским королевским двором.

Кроме того, женералитет не будет приглашать представителей испанской монархии на организованные каталонскими властями мероприятия, передает «Интерфакс».

Торра также объявил, что уходит с поста почетного вице-президента фонда принцессы Жиронской, одним из попечителей которого является король Испании, пишет noticia.ru.

Торра отметил, что до последнего надеялся, что «король подумает и попросит прощения за то, что покровительствовал жестокости» на референдуме о независимости Каталонии. «27 сентября мы провозгласили независимость, мы хотим, чтобы волю людей уважали, мы не подданные», - сказал Торра.

В то же время он не отказался от участия в открытии Средиземноморских игр в каталонском городе Таррагоне. Там глава женералитета намерен вручить королю Филиппу VI, который также будет присутствовать на мероприятии, доклад о «насилии на референдуме», отмечает газета El Mundo.

«В Каталонии распоряжаются каталонцы, и поскольку это наш дом, они нас не прогонят», - сказал Торра, комментируя решение поехать на Средиземноморские игры.

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