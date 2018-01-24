Каталонские деревеньки ищут новых жителей

Местные власти идут на решительные меры, предлагая поддержку, в том числе финансовую, для всех, кто отважится переехать в деревню.

Наиболее заметна демографическая проблема в таких населенных пунктах, как Паульс, Гарсия и Прат-де-Комте. В некоторых из них сокращение численности населения связано с закрытием предприятий. В поисках достойной работы молодежь стремится переехать в более крупные и перспективные населенные пункты. Дальнейшее сокращение и старение населения в этих муниципалитетах может вылиться в закрытие основных служб и учреждений, включая школы, пишет noticia.ru.

Так, в Паульсе на сегодняшний день проживает 570 человек. За последние 50 лет численность населения здесь сократилась на 40%. При этом, по данным местных властей, возраст 35% жителей превышает 50 лет. Мэрия Паульса намерена привлечь новых жителей и предлагает переселенцам не старше 40 лет материальную помощь. Власти отмечают, что субсидии на получение разрешений на строительство или ремонт жилья могут достигать 75%, а размер материальной помощи может составлять до 3 тысяч евро.

В Прат-де-Комте с населением около 200 человек аналогичная программа была внедрена два года назад, когда местные власти дали объявление с предложением о трудоустройстве для желающих переехать. Им предлагалась работа в сфере торговли и обслуживания муниципального общежития. Мэрия пошла на такой шаг во избежание закрытия школы. Несмотря на повышенный интерес к предложению сразу после его публикации, в конечном итоге население Прат-де-Комте увеличилось лишь на четыре человека, однако это помогло сохранить школу.

Муниципальные власти продолжают работу по привлечению новых жителей, выражая особую заинтересованность в семьях, которые могли бы работать в окрестностях или удаленно, и делая ставку на тех, кто хотел бы сбежать от стресса больших городов.

В Гарсии резкое сокращение населения наблюдалось в прошлом году. Численность жителей уменьшилась на 30 человек. По состоянию на конец 2017 года она составляла 561 человека, при этом 32% жителей старше 56 лет. В этой деревне ситуация с привлечением переселенцев усугубляется плохим состоянием дорог, а также низким качеством мобильной связи и интернета.