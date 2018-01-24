Каталонские деревеньки ищут новых жителей

Среда, 24 Январь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Каталонские деревеньки ищут новых жителей

Небольшие муниципалитеты Таррагоны переживают острую проблему сокращения численности населения.

Местные власти идут на решительные меры, предлагая поддержку, в том числе финансовую, для всех, кто отважится переехать в деревню.

Наиболее заметна демографическая проблема в таких населенных пунктах, как Паульс, Гарсия и Прат-де-Комте. В некоторых из них сокращение численности населения связано с закрытием предприятий. В поисках достойной работы молодежь стремится переехать в более крупные и перспективные населенные пункты. Дальнейшее сокращение и старение населения в этих муниципалитетах может вылиться в закрытие основных служб и учреждений, включая школы, пишет noticia.ru.

Так, в Паульсе на сегодняшний день проживает 570 человек. За последние 50 лет численность населения здесь сократилась на 40%. При этом, по данным местных властей, возраст 35% жителей превышает 50 лет. Мэрия Паульса намерена привлечь новых жителей и предлагает переселенцам не старше 40 лет материальную помощь. Власти отмечают, что субсидии на получение разрешений на строительство или ремонт жилья могут достигать 75%, а размер материальной помощи может составлять до 3 тысяч евро.

В Прат-де-Комте с населением около 200 человек аналогичная программа была внедрена два года назад, когда местные власти дали объявление с предложением о трудоустройстве для желающих переехать. Им предлагалась работа в сфере торговли и обслуживания муниципального общежития. Мэрия пошла на такой шаг во избежание закрытия школы. Несмотря на повышенный интерес к предложению сразу после его публикации, в конечном итоге население Прат-де-Комте увеличилось лишь на четыре человека, однако это помогло сохранить школу.

Муниципальные власти продолжают работу по привлечению новых жителей, выражая особую заинтересованность в семьях, которые могли бы работать в окрестностях или удаленно, и делая ставку на тех, кто хотел бы сбежать от стресса больших городов.

В Гарсии резкое сокращение населения наблюдалось в прошлом году. Численность жителей уменьшилась на 30 человек. По состоянию на конец 2017 года она составляла 561 человека, при этом 32% жителей старше 56 лет. В этой деревне ситуация с привлечением переселенцев усугубляется плохим состоянием дорог, а также низким качеством мобильной связи и интернета.

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