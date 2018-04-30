Каждая третья испанка стала объектом домогательств

Понедельник, 30 Апрель 2018 Испания Испания Популярные материалы

Каждая третья испанка стала объектом домогательств

76% испанок по меньшей мере раз в жизни почувствовали на себе «мачистское» отношение.

По данным социологического исследования, опубликованного на портале 20 minutos, каждая третья жительница Испании столкнулась с теми или иными проявлениями непристойного поведения со стороны мужчин. 31% заявили, что стали объектами домогательств в общественных местах. 53% женщин рассказали, что на улицах слышат в свой адрес нежелательные и оскорбительные комментарии сексуального характера.

Большинство опрошенных женщин также считает, что в Испании доминирует стереотипное восприятие гендерных ролей, пишет noticia.ru.

Почти половина респонденток сообщили, что они выполняют основную часть обязанностей по дому, в то время как проживающие с ними мужчины, не участвуют в распределении домашних дел.

Четверть опрошенных утверждают, что зарабатывают меньше, чем их коллеги-мужчины, занимающие аналогичные должности. По данным испанского Министерства труда и Евростата, разница в зарплате между мужчинами и женщинами в стране составляет порядка 14%. Такая же доля участниц опроса заявила, что имеет ограниченные возможности продвижения по карьерной лестнице из-за своей половой принадлежности.

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