Каждая третья испанка стала объектом домогательств

По данным социологического исследования, опубликованного на портале 20 minutos, каждая третья жительница Испании столкнулась с теми или иными проявлениями непристойного поведения со стороны мужчин. 31% заявили, что стали объектами домогательств в общественных местах. 53% женщин рассказали, что на улицах слышат в свой адрес нежелательные и оскорбительные комментарии сексуального характера.

Большинство опрошенных женщин также считает, что в Испании доминирует стереотипное восприятие гендерных ролей, пишет noticia.ru.

Почти половина респонденток сообщили, что они выполняют основную часть обязанностей по дому, в то время как проживающие с ними мужчины, не участвуют в распределении домашних дел.

Четверть опрошенных утверждают, что зарабатывают меньше, чем их коллеги-мужчины, занимающие аналогичные должности. По данным испанского Министерства труда и Евростата, разница в зарплате между мужчинами и женщинами в стране составляет порядка 14%. Такая же доля участниц опроса заявила, что имеет ограниченные возможности продвижения по карьерной лестнице из-за своей половой принадлежности.