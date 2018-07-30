Каждое третье преступление в Италии совершают мигранты

Понедельник, 30 Июль 2018 Италия Италия Популярные материалы

Каждое третье преступление в Италии совершают мигранты

По словам вице-премьера Италии, нелегальные мигранты ежедневно совершают 700 правонарушений.

Нелегальные мигранты в Италии ежедневно совершают около 700 преступлений, что составляет треть от общего числа правонарушений, заявил вице-премьер страны Маттео Сальвини, передает La Repubblica в понедельник, 30 июля.

По словам Сальвини, вопреки заявлениям его политических оппонентов в Италии нет никакой угрозы расизма — единственной реальной угрозой является рост преступности, пишет regnum.ru.

Вице-премьер выступает за ограничение нелегальной миграции и уже принял ряд мер, в частности, закрыв итальянские порты для кораблей неправительственных организаций, которые специализируются на перевозке мигрантов из территориальных вод Ливии в Италию.

Оппоненты Сальвини считают его действия расизмом, сторонники в свою очередь заявляют, что именно организованная нелегальная миграция является формой дискриминации, поскольку унижает самих мигрантов и одновременно создает проблемы для итальянского общества.

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