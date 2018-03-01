Каждый пятый ребенок в мире не посещает школу

Новые данные о количестве детей, не посещающих школу во всем мире, показывают, что, несмотря на десятилетние усилия по охвату каждого ребенка школьным образованием, прогресс зашел в тупик.

По данным Статистического института ЮНЕСКО (СИЮ), около 263 миллионов детей, подростков и молодых людей во всем мире (каждый пятый) не посещают школу. Этот показатель почти не изменился за последние пять лет.

Публикация новых данных приурочена к проходящему Париже четвёртому заседанию Руководящего комитета по координации ЦУР в области образования на период до 2030 года. Комитет является единственным органом, обеспечивающим стратегическое руководство в целях продвижения Повестки дня в области образования до 2030 года. ЦУР4 отражает конкретное обязательство стран обеспечить каждой девочке и каждому мальчику качественное начальное и среднее образование к 2030 году.

Согласно выпущенной сегодня публикации СИЮ, темпы прогресса или его отсутствие варьируются в зависимости от возрастной группы. В начальной школе количество детей, не охваченных школьным образованием, практически не изменилось за последнее десятилетие, причем 9% или 63 млн. учащихся начальных классов (от 6 до 11 лет) не посещают школу.

Кроме того, 61 миллион учащихся младших классов средней школы (около 12-14 лет) и 139 миллионов учеников старших классов средней школы (или каждый третий) не посещают школу. Эти молодые люди в возрасте от 15 до 17 лет в четыре раза чаще оказываются вне стен школы, чем дети начального школьного возраста, и в два с лишним раза чаще, чем учащиеся младших классов средней школы.

«Эти новые данные наглядно демонстрируют величину разрыва, который необходимо преодолеть для обеспечения всеобщего доступа к образованию», - заявила Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле. «Нам необходимы гораздо более всеобъемлющие и целенаправленные подходы, а также больше ресурсов для охвата тех детей и молодежи, которые лишены права на образование. Нам следует уделять особое внимание девочкам и повышать качество образования для всех. Крайне необходимо преодолеть препятствия в достижении ЦУР4».

Данные СИЮ подтверждают, что в странах Африки к югу от Сахары каждый третий ребенок, подросток и молодой человек не посещает школу, причем девочки имеют больше шансов оказаться вне системы образования, чем мальчики. На каждых 100 мальчиков начального школьного возраста, не посещающих школу, приходится 123 девочки, лишенных права на образование.

Новые данные также свидетельствуют о пропасти между показателями школьной непосещаемости в самых бедных и богатых странах мира, причем уровень непосещаемости в старших классах средней школы составляет 59% в странах с низким уровнем дохода, по сравнению с 6% в странах с высоким уровнем дохода.

По словам Сильвии Монтойи, директора СИЮ, «доступ к образованию является лишь частью картины. Существует также образовательный кризис: каждый шестой ребенок и подросток не достигает минимального уровня владения навыками чтения или математики; большинство из этих детей посещают школу. Обучение должно обеспечивать успеваемость всех учащихся, что требует эффективного мониторинга. Нужно обеспечить, чтобы все дети учились в школе, и чтобы они приобретали знания, которые им необходимы. Именно поэтому СИЮ, являющийся официальным источником данных для ЦУР 4, разрабатывает новые показатели справедливого образования и результатов обучения».

Новые данные способствуют усилению призывов к гораздо более масштабным глобальным инвестициям в образование на всех уровнях в интересах обеспечения прогресса в достижении ЦУР 4, включая увеличение объема ресурсов для сбора и анализа данных в целях мониторинга темпов и справедливости этого прогресса.

Эти вопросы будут включены в повестку дня четвертого Руководящего комитета по координации ЦУР в области образования для всех до 2030 года, главного глобального консультационного и координационного механизма в области образования в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Комитет собирается один или два раза в год для предоставления стратегических консультаций по вопросам политики, финансирования, мониторинга, отчетности и информационно-пропагандистской деятельности. В его состав входят 38 членов, представляющих большинство государств-членов, а также восемь учреждений ООН, Глобального партнерства в области образования, ОЭСР, региональных организаций, педагогических организаций, сетей гражданского общества, а также представителей частного сектора, фондов, молодежных и студенческих организаций.