Каждый третий испанский ребенок живет в бедности

Статистика, основанная на данных госорганов и социальных служб, говорит о том, что за чертой бедности в Испании находится 21,6% населения. Они живут менее чем на 8 522 евро в год, в то время как средний показатель составляет 11 074 евро в год.

Малообеспеченными считаются семьи, чей общий доход составляет менее 40% от среднего дохода. Так, для семьи, состоящей из двух родителей и двух детей, эта сумма не превышает 930 евро в месяц. В ЮНИСЕФ подчеркивают, что ни в одной другой стране Европы нет столь значительного неравенства в доходах, поскольку средние доходы самых бедных семей на 40% ниже черты бедности.

Барометр Save the Children показал, что детская бедность сократилась с 18% в 2008 году до 15,9% в 2016 году. В абсолютных цифрах, число детей за чертой бедности составляет 1 329 510.

Save the Children сообщает, что в Испании 4 млн человек живут за чертой бедности, что на 40% больше чем 10 лет назад. Большинство таких случаев – неполные и многодетные семьи, пишет noticia.ru.

В проекте отмечают, что около 43% испанских детей, которые подвержены риску социальной эксклюзии, бросают школу. В целом, доля таких детей составляет 18%, что является одним из самых высоких показателей в Евросоюзе.

Кроме того, в Испании под опекой государства находится 34 тысячи детей, которых забрали у родителей по разным причинам личного или социального характера. 20 тысяч воспитываются в семьях, 14 тысяч живут в специализированных центрах.

Более того, в Испании находится около 10 тысяч несовершеннолетних иностранцев без сопровождения родителей. Почти половина из них (4,8 тысяч) живет в Андалусии.