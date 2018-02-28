Каждый второй испанский ресторан обманывает посетителей

Среда, 28 Февраль 2018 Испания Испания Популярные материалы

Каждый второй испанский ресторан обманывает посетителей

Лабораторные исследования показали, что почти половина испанских ресторанов обманывает своих посетителей, которые заказывают рыбные блюда.

Вид рыбы, указанный в меню, не соответствует тому, который фактически оказывается в тарелке у посетителя.

Тесты были проведены в 240 испанских ресторанах. Исследование выявило несоответствия более чем в 100 случаях. Так, например, намибийскую мерлузу стоимостью около 3 евро за килограмм зачастую выдают за кантабрийский сорт, стоимость которого достигает 30 евро. В случае с тунцом подмены были зафиксированы в 53% случаях, пишет noticia.ru.

Подмена обычно встречается в блюдах с групером, красным тунцом, треской, камбалой и некоторыми другими видами рыбы.

Для более дорогих сортов подмены происходят в 11% случаев, в средней ценовой категории (20-50 евро), этот показатель возрастает до 38%.

Исследование проводилось специалистами компании Azti по заданию Еврсоюза.

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