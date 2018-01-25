Кейт Миддлтон перешла на одежду для беременных

Четверг, 25 Январь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Кейт Миддлтон перешла на одежду для беременных

Герцогиня Кембриджская Кейт (Миддлтон), супруга внука Елизаветы II принца Уильяма, появилась на публике в пальто для беременных.

Во время визита в клинику Maurice Wohl Clinical Neuroscience Institute Кейт была одета в голубое пальто и платье люксовой марки одежды для беременных Seraphine. Ранее для официальных визитов она выбирала верхнюю одежду обычных марок, но на текущем сроке беременности предпочла особый покрой.

На сайте производителя уже отметили выбор герцогини и предложили покупательницам повторить ее образ. Пальто и платье продаются по цене 235 и 85 фунтов стерлингов (335 и 120 долларов) соответственно.

Ранее сообщалось, что Миддлтон посетила школу для детей с ментальными нарушениями Reach Academy в лондонском пригороде Фелтеме, которую она патронирует. Для визита жена принца Уильяма выбрала классическое двубортное пальто премиальной марки Hobbs и туфли-лодочки Jimmy Choo из замши синего цвета на каблуке средней высоты.

Последние новости

    • Португалия: самый лучший памперс

      «Nunex Active Dry» - единственные детские памперсы, производимые в Португалии.

      Подробнее

    • Португалия: Гамлет в Лиссабоне

      До 4 февраля Компания-ду-Шапито (Companhia do Chapitô) представляет на сцене свою новую коллективную постановку «Гамлета».

      Подробнее

    • Испания: в Барселоне пройдет трехдневный фестиваль

      Череда праздников в честь Антония Великого подходит к концу.

      Подробнее

    • Число работающих иммигрантов в Испании достигло максимума

      Число официально работающих иммигрантов в Испании достигло максимума за последние восемь лет.

      Подробнее

    • Италия: «Спартак» заинтересован в приобретении нападающего «Торино»

      Московский «Спартак» намерен приобрести сербского нападающего «Торино» Адема Ляича.

      Подробнее

    • В Италии горит аббатство

      В аббатстве Святого Михаила (Sacra di San Michele) в северной итальянской области Пьемонт произошел пожар.

      Подробнее

    • Самая толстая супермодель подписала контракт

      Американская модель plus-size Эшли Грэм, которая считается самой полной супермоделью, подписала первый контракт с производителем косметики Revlon.

      Подробнее

    • Умер писатель хорроров Джек Кетчам

      Американский писатель Даллас Мэйр, известный под псевдонимом Джек Кетчам, скончался в возрасте 71 года.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!