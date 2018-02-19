Кейт Миддлтон потрясла публику гигантскими изумрудами

Понедельник, 19 Февраль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Кейт Миддлтон потрясла публику гигантскими изумрудами

Супруга британского принца Уильяма герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон выбрала для появления на красной дорожке украшения с крупными изумрудами.

Беременная Кейт надела зеленое вечернее платье с V-образным декольте от дизайнера Дженни Пэкхем, дополнив его вечерней парюрой (комплектом драгоценностей) с бриллиантами и изумрудами огранки эмеральд. В состав парюры входят серьги-шандельеры со съемными подвесками, массивное колье, браслет и кольцо. Ранее Кейт уже появлялась в похожих серьгах в 2014 году.

В феврале 2018 года британские модные издания раскрыли секрет вечерней прически Кейт Миддлтон. Для того, чтобы сохранять элегантный пучок волос на затылке в порядке, герцогиня Кембриджская использует тонкие сетки для прически в тон волос, почти незаметные со стороны. Сетка не позволяет отдельным волоскам выбиваться из пучка. С подобной прической супруга принца Уильяма присутствовала, в частности, на официальных приемах во время своего визита в Швецию вместе с мужем в январе 2018 года.

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