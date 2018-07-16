"Кьево" и "Парма" могут быть исключены из чемпионата Италии

Понедельник, 16 Июль 2018 Италия Италия Популярные материалы

Футбольные клубы "Кьево" и "Парма" могут лишиться права участия в высшем итальянском дивизионе - серии А - в следующем сезоне.

Как отмечает издание, клуб из Вероны подозревается в том, что завышал суммы трансферов игроков в финансовых отчетах для получения лицензии. По данным итальянских СМИ, игроки "Пармы" Эмануэле Калайо и Фабио Чераволо за несколько дней до матча, по итогам которого клуб вышел в серию А, отправили футболистам "Специи" сообщения, в которых мог содержаться намек на договорной характер игры. Встреча состоялась 18 мая и завершилась победой "Пармы" со счетом 2:0, пишет РИА Новости.

Агентство ANSA отмечает, что прокурор Федерации футбола Италии намерен потребовать снятия очков с команд, в результате чего "Кьево" может опуститься в зону вылета из серии А по итогам сезона, а "Парма" - потерять прямую путевку в высший дивизион.

"Кьево" набрал 40 очков и занял 13-е место в чемпионате Италии в прошлом сезоне, "Парма" стала второй в серии В.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: международный музыкальный фестиваль в Марвау

      В июле магия классической музыки наполняет волшебный пейзаж поселка Марвау (Marvão), в Алентежу.

      Подробнее

    • Португалия: 55 млн евро за футболки Роналду

      "Ювентус" за первый день продал футболок Роналду на 55 млн евро.

      Подробнее

    • Испания: в Мадриде автобус повис на мосту

      Автобус транспортной компании Мадрида EMT, подвозивший пассажиров с фестиваля Mad Cool, врезался в ограждения и едва не упал с моста.

      Подробнее

    • Исламисты планируют создать в Испании собственную партию

      Несколько исламистских партий дали указания своим последователям, начать подготовку к созданию собственных политических организаций на территории Испании.

      Подробнее

    • "Кьево" и "Парма" могут быть исключены из чемпионата Италии

      Футбольные клубы "Кьево" и "Парма" могут лишиться права участия в высшем итальянском дивизионе - серии А - в следующем сезоне.

      Подробнее

    • Италия: туринская плащаница оказалась подделкой

      Туринская плащаница оказалась художественной подделкой.

      Подробнее

    • Проходимец попытался присвоить чужой куш в 63 миллиона долларов

      В США отклонили иск мошенника, пытавшегося присвоить джекпот в 63 миллиона долларов.

      Подробнее

    • Чемпионат мира оказался популярнее Олимпиады

      Премьер министр Дмитрий Медведев назвал число болельщиков, которые приехали в Россию на чемпионат мира по футболу.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda