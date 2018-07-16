"Кьево" и "Парма" могут быть исключены из чемпионата Италии

Как отмечает издание, клуб из Вероны подозревается в том, что завышал суммы трансферов игроков в финансовых отчетах для получения лицензии. По данным итальянских СМИ, игроки "Пармы" Эмануэле Калайо и Фабио Чераволо за несколько дней до матча, по итогам которого клуб вышел в серию А, отправили футболистам "Специи" сообщения, в которых мог содержаться намек на договорной характер игры. Встреча состоялась 18 мая и завершилась победой "Пармы" со счетом 2:0, пишет РИА Новости.

Агентство ANSA отмечает, что прокурор Федерации футбола Италии намерен потребовать снятия очков с команд, в результате чего "Кьево" может опуститься в зону вылета из серии А по итогам сезона, а "Парма" - потерять прямую путевку в высший дивизион.

"Кьево" набрал 40 очков и занял 13-е место в чемпионате Италии в прошлом сезоне, "Парма" стала второй в серии В.