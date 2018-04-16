Кибератаки в ЕС
Евросоюз боится возможных кибератак.
ЕС обеспокоен возможностями ряда стран и негосударственных субъектов совершать кибератаки, осуждает использование вирусов Wannacry и NotPetya, которые привели к значительным экономическим потерям в Евросоюзе и за его пределами, говорится в одобренном в понедельник главами МИД ЕС заявлении.
«Совет одобрил заключения о вредоносной деятельности в киберпространстве… Совет выражает серьезную озабоченность в связи с расширением возможностей и готовности третьих государств и негосударственных субъектов добиваться своих целей путем осуществления такой деятельности. ЕС будет продолжать наращивать свои возможности по противодействию киберугрозам», - говорится в документе.
«Совет решительно осуждает вредоносное использование информационно-коммуникационных технологий, в том числе таких как Wannacry и NotPetya, которые причинили значительный ущерб и экономические потери в ЕС и за его пределами», - указано в заключениях совещания глав МИД стран ЕС, передает РИА Новости.
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