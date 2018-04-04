Киевский прокурор разделся догола на съемках телешоу

Среда, 04 Апрель 2018 Мир Мир Популярные материалы

Киевский прокурор разделся догола на съемках телешоу

В эфире украинского телевидения прокурор Киевской прокуратуры Олег Билоус и его гражданская жена Диана появились совершенно обнаженными.

Они стали победителями развлекательного шоу «ЛавЛавСаr» на канале ТЕТ. Участникам этой передачи устраивают различные испытания, во время одного из них Билоус с подругой оказались полностью раздетыми.

После этого инцидента киевский прокурор получил выговор за недостойное поведение. Об этом говорится в решении Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП). Сообщается, что на программе Билоус вел себя «некорректно и неприлично», позволял себе нецензурные выражения, целовался с другими участницами проекта, а также «в течение 4 минут находился в обнаженном виде в компании других семи раздетых участников шоу», пишет ntv.ru.

По мнению членов комиссии, прокурор должен был понимать, что его могут узнать судьи, коллеги, полицейские, следовательно, он сознательно нарушил требования закона Украины «О прокуратуре» и кодекса профессиональной этики и поведения прокуроров.

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров подчеркнула, что Билоус «должен был избегать действий, которые могли повредить его репутации и авторитету прокуратуры, а также вызвать негативный общественный резонанс», передает РИА Новости Украина.

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