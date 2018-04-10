Ким Чен Ын впервые заявил о встрече с южнокорейским президентом

Его слова цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Главы двух государств проведут встречу на высшем уровне 27 апреля в «Доме мира» в пограничном пункте Пханмунджом, находящемся в демилитаризованной зоне на границе двух государств, говорится в сообщении.

Это стало первым упомянутым в официальных северокорейских СМИ заявлением главы КНДР о встрече с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином.

В конце марта Ким Чен Ын совершил неофициальный визит в Пекин, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Во время встречи с китайским лидером Ким заверил, что готов к диалогу с Южной Кореей и США и последовательно выступает за денуклеаризацию полуострова.

До этого советник Мун Чжэ Ина по безопасности заявлял, что Ким Чен Ын согласился встретиться с президентом США Дональдом Трампом.