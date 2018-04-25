Ким Кардашьян начнет торговать своим телом

Среда, 25 Апрель 2018 Мир Мир Популярные материалы

Ким Кардашьян начнет торговать своим телом

Участница американского реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян создала собственный аромат во флаконе, повторяющем форму ее тела.

Об этом она рассказала в своих аккаунтах в Twitter и Instagram.

37-летняя телезвезда опубликовала обнаженные снимки с тонким слоем глины на коже. «Мы сняли слепок с моего тела и сделали из него флакон для парфюма», - рассказала она в описании.

Дизайном упаковки аромата KKW Body 4.30 занялась итальянская художница Ванесса Бикрофт, которую Кардашьян отметила на всех фотографиях.

У нового аромата есть отдельный аккаунт в Instagram, на который подписаны около 400 тысяч человек. Выпуск продукта запланирован на 30 апреля 2018 года.

«Он на самом деле потрясающий. Запах прекрасен, я так горжусь им. Мне кажется, именно так должен пахнуть золотой цвет, несмотря на то, что это просто оттенок, который сияет», - заявила Кардашьян.

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