Ким Кардашьян попросили избавиться от ее парфюма

По словам представителей Vibes Media, фирма не давала Ким Кардашьян разрешения на использование их официального логотипа. Они утверждают, что форма и цвет упаковки парфюма Kimoji Vibes, а также сама надпись повторяют форму вывески в их офисе.

Vibes Media требует уничтожения всех нераспроданных экземпляров и выплаты денежной компенсации.

Во вторник, 17 июля, Ким Кардашьян представила новую линейку парфюма, в которую вошли три аромата: Kimoji Cherry, Kimoji Peach и Kimoji Vibes. Кардашьян не потратила ни доллара на рекламу духов, однако они вызвали ажиотажный спрос у поклонников, и в течение первых пяти минут продаж телезвезда заработала пять миллионов долларов.