Ким Кардашьян выпустит духи для всех
Ким Кардашьян планирует выпустить новые духи унисекс осенью 2018 года.
Об этом девушка написала на своей официальной странице в Twitter.
«Сегодняшней ночью я допоздна работаю над новым ароматом унисекс. Он выйдет в продажу этой осенью», - написала модель в посте ночью 24 июля.
KKW Beauty - бренд, основанный Ким Кардашьян-Уэст в июне 2017 года. Первыми продуктами в линии были средства для контуринга и хайлайтеры. В первый день продаж марка выручила 14 миллионов долларов.
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