Ким Кардашьян выпустит духи для всех

Вторник, 24 Июль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Ким Кардашьян выпустит духи для всех

Ким Кардашьян планирует выпустить новые духи унисекс осенью 2018 года.

Об этом девушка написала на своей официальной странице в Twitter.

«Сегодняшней ночью я допоздна работаю над новым ароматом унисекс. Он выйдет в продажу этой осенью», - написала модель в посте ночью 24 июля. 

KKW Beauty - бренд, основанный Ким Кардашьян-Уэст в июне 2017 года. Первыми продуктами в линии были средства для контуринга и хайлайтеры. В первый день продаж марка выручила 14 миллионов долларов.

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