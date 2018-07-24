Ким Кардашьян выпустит духи для всех

Об этом девушка написала на своей официальной странице в Twitter.

«Сегодняшней ночью я допоздна работаю над новым ароматом унисекс. Он выйдет в продажу этой осенью», - написала модель в посте ночью 24 июля.

KKW Beauty - бренд, основанный Ким Кардашьян-Уэст в июне 2017 года. Первыми продуктами в линии были средства для контуринга и хайлайтеры. В первый день продаж марка выручила 14 миллионов долларов.