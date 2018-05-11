Китаец потратил состояние на уход за шерстью собаки

29-летний Кевин Чань, работающий директором по маркетингу в Пекине, утверждает, что 100 тысяч юаней ушло только на принадлежности для ухода за шерстью его трехлетней афганской борзой по кличке Бэттл. Кроме того, каждый месяц он расходует 4,5 тысячи юаней на шампуни и косметические продукты для собак.

Мужчина ежедневно опрыскивает шерсть пса питательным раствором, а затем расчесывает ее, распутывает колтуны и посыпает тальком. Это занимает от шести до восьми часов в неделю. Бэттл моется три - четыре раза в месяц. В такие дни на уход за его шерстью уходит еще шесть - восемь часов.

«Когда Бэттл был младше, я тратил два часа в день, чтобы причесать его, а теперь справляюсь всего за час, - говорит Чань. - Но он стал членом семьи, так что мне не жаль расходовать на него деньги и время».