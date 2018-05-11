Китаец потратил состояние на уход за шерстью собаки

Пятница, 11 Май 2018 Мир Мир Популярные материалы

Китаец потратил состояние на уход за шерстью собаки

Житель китайской столицы потратил на уход за шерстью своей собаки почти четверть миллиона юаней.

29-летний Кевин Чань, работающий директором по маркетингу в Пекине, утверждает, что 100 тысяч юаней ушло только на принадлежности для ухода за шерстью его трехлетней афганской борзой по кличке Бэттл. Кроме того, каждый месяц он расходует 4,5 тысячи юаней на шампуни и косметические продукты для собак.

Мужчина ежедневно опрыскивает шерсть пса питательным раствором, а затем расчесывает ее, распутывает колтуны и посыпает тальком. Это занимает от шести до восьми часов в неделю. Бэттл моется три - четыре раза в месяц. В такие дни на уход за его шерстью уходит еще шесть - восемь часов.

«Когда Бэттл был младше, я тратил два часа в день, чтобы причесать его, а теперь справляюсь всего за час, - говорит Чань. - Но он стал членом семьи, так что мне не жаль расходовать на него деньги и время».

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