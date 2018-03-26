Китай начал теснить господство доллара

Понедельник, 26 Март 2018 Мир Мир Популярные материалы

Китай начал теснить господство доллара

В Китае начались торги нефтяным фьючерсом в юанях.

Торги запущены на Шанхайской международной энергетической бирже - дочерней компании Шанхайской фьючерсной биржи. Объем контракта составляет одну тысячу баррелей, минимальный шаг цены - 0,1 юаня за баррель. Нефть будет поставляться из Омана, Катара, Йемена, Ирака и Восточного Китая.

Торги в первый день открылись с цены в 440 юаней (около 69,8 доллара) за баррель нефти. Участие в них приняли свыше 400 китайских и иностранных клиентов. Bloomberg в феврале писало, что иностранные инвесторы впервые получат доступ к сырьевому рынку КНР, и если они примут фьючерсы в юанях ориентиром рынка, это пошатнет ведущие позиции доллара в нефтяной торговле.

Кроме того, Китай - крупнейший мировой импортер нефти, собственный фьючерс нужен стране для контроля за ценообразованием на углеводороды. В 1993 году Китай уже запускал торговлю нефтяными контрактами в юанях, но закрыл ее через год из-за высокой волатильности.

Китай покупает за рубежом около 70 процентов потребляемой нефти. В 2017 году Пекин импортировал 420 миллионов тонн нефти.

В 14:35 мск июньский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE стоил 69,79 доллара за баррель (минус 0,03 процента по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии). Цена американской смеси WTI снизилась на 0,2 процента, до 65,75 доллара за баррель.

В 2016 году на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже были запущены торги экспортным фьючерсом на нефть Urals.

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