Китай ослабит интернет-цензуру

По планам чиновников, ослабление ограничений затронет лишь небольшую часть страны, а именно южную островную провинцию Хайнань. Замысел китайских властей был опубликован на сайте местного правительства 21 июня, однако уже на следующий день сообщение пропало. Тем не менее несколько новостных сайтов по всему Китаю до сих пор сообщают о грядущих переменах.

Уже в 2020 году посетители Хайнаня смогут получить доступ к заблокированным онлайн-сервисам Facebook, YouTube и Twitter в нескольких специальных зонах, расположенных в двух главных городах провинции - Хайкоу и Санья. Однако в планах правительства пока нет информации о точном расположении зон. Также чиновники не уточнили, собираются ли они разрешать использование сервисов Instagram, Snapchat и Google в рамках инициативы.

Проект «Великий китайский файрвол» был создан в рамках ограничения влияния Запада в стране и контроля распространения информации, которая может привести к волнениям в обществе.