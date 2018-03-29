Китай посоветовал США «не рыть себе яму»

О роющей самой себе яму Америке заявил на брифинге с журналистами официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.

Гао Фэн, представитель министерства коммерции КНР: «Мы бы порекомендовали США воздержаться от каких-либо действий, которые могут нанести ущерб торгово-экономическим отношениям двух стран, иначе США сами угодят в вырытую для других яму».

Гао Фэн также прокомментировал намерение США ввести новые тарифы на сталь и алюминий. Чиновник отметил, что ранее КНР опубликовал перечень контрмер, которые могут быть приняты в случае, если не удастся договориться с американской стороной. Сейчас в министерстве изучают предложения от общественности, министерств и бизнесменов по этому поводу, пишет ntv.ru.

Гао Фэн: «Время для подачи предложений и комментариев истекает 31 марта, после чего мы учтем все высказанные мнения и проведем анализ, после чего своевременно опубликуем официальное заявление о том, какие меры будут приняты».

Также представитель ведомства обозначил позицию КНР по вопросу возможной эскалации торговых разногласий Китая и США. Он отметил, что Пекин «прикладывает усилия для того, чтобы создать новую модель международных отношений».

Гао Фэн: «Но мы нисколько не боимся торговой войны, мы выступаем против навязывания своей воли другим, против угнетения сильными слабых, мы ни в коем случае не откажемся от своих законных прав и интересов, будет защищать их всеми при помощи всех необходимых мер… Мы надеемся, что США смогут остановиться, пока не поздно, в противном случае мы будем биться до победного конца».

Напомним, что утвержденные Трампом пошлины на ввоз в страну стали и алюминия (25% и 10% соответственно) во всем мире назвали началом глобальной торговой войны. В Европе говорили об ответных мерах - например, обложить высокими пошлинами ввозимые из США товары.

А на днях Дональд Трамп подписал меморандум «О борьбе с экономической агрессией Китая». В ответ в минкоммерции Китая опубликовал список 128 наименований импортируемых из США товаров, на которые Китай для защиты своих интересов может ввести пошлины в 15% и 25%. Среди них свежие фрукты, сухофрукты, свинина, вино, орехи.