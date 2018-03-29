Китай посоветовал США «не рыть себе яму»

Четверг, 29 Март 2018 Мир Мир Популярные материалы

Китай посоветовал США «не рыть себе яму»

Китай посоветовал США воздержаться от мер, которые могли бы в той или иной мере спровоцировать дальнейшее ухудшение двусторонних отношений в сфере торговли.

О роющей самой себе яму Америке заявил на брифинге с журналистами официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.

Гао Фэн, представитель министерства коммерции КНР: «Мы бы порекомендовали США воздержаться от каких-либо действий, которые могут нанести ущерб торгово-экономическим отношениям двух стран, иначе США сами угодят в вырытую для других яму».

Гао Фэн также прокомментировал намерение США ввести новые тарифы на сталь и алюминий. Чиновник отметил, что ранее КНР опубликовал перечень контрмер, которые могут быть приняты в случае, если не удастся договориться с американской стороной. Сейчас в министерстве изучают предложения от общественности, министерств и бизнесменов по этому поводу, пишет ntv.ru.

Гао Фэн: «Время для подачи предложений и комментариев истекает 31 марта, после чего мы учтем все высказанные мнения и проведем анализ, после чего своевременно опубликуем официальное заявление о том, какие меры будут приняты».

Также представитель ведомства обозначил позицию КНР по вопросу возможной эскалации торговых разногласий Китая и США. Он отметил, что Пекин «прикладывает усилия для того, чтобы создать новую модель международных отношений».

Гао Фэн: «Но мы нисколько не боимся торговой войны, мы выступаем против навязывания своей воли другим, против угнетения сильными слабых, мы ни в коем случае не откажемся от своих законных прав и интересов, будет защищать их всеми при помощи всех необходимых мер… Мы надеемся, что США смогут остановиться, пока не поздно, в противном случае мы будем биться до победного конца».

Напомним, что утвержденные Трампом пошлины на ввоз в страну стали и алюминия (25% и 10% соответственно) во всем мире назвали началом глобальной торговой войны. В Европе говорили об ответных мерах - например, обложить высокими пошлинами ввозимые из США товары.

А на днях Дональд Трамп подписал меморандум «О борьбе с экономической агрессией Китая». В ответ в минкоммерции Китая опубликовал список 128 наименований импортируемых из США товаров, на которые Китай для защиты своих интересов может ввести пошлины в 15% и 25%. Среди них свежие фрукты, сухофрукты, свинина, вино, орехи.

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