Китай воссоздаст висячие сады Семирамиды

Возведение общего каркаса здания уже завершено, сообщает ТАСС.

Сооружение, получившее название «Одна тысяча деревьев», частично планируют открыть для публики в 2019 году. По замыслу авторов проекта, около тысячи балконов с растительностью как с внешней стороны строения, так и внутри комплекса создадут впечатление утопающего в зелени дворца с колоннами. Торговый центр строят на набережной реки Сучжоу в старой части Шанхая.

Внутри здания, помимо магазинов, разместятся рестораны, музеи, художественные галереи, развлекательная инфраструктура и гостиница. Компанией-оператором проекта выступает китайская Tian An China Investments.