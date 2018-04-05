Китай ввел пошлины на 106 видов товаров из США

Четверг, 05 Апрель 2018 Мир Мир Популярные материалы

Китай ввел пошлины на 106 видов товаров из США

Госсовет Китая утвердил 25-процентные пошлины на 106 наименований товаров из США.

Госсовет КНР в среду утвердил 25-процентные пошлины на 106 наименований американских товаров 14 категорий, среди которых автомобили, продукция химической промышленности, а также соя, передает РИА Новости. Власти Китая назвали это решение ответом на публикацию Вашингтоном списка китайских товаров, которые планируется обложить дополнительным налогом. Сроки введения Китаем новых мер будут зависеть от того, когда власти США объявят о введении своих пошлин, пишет ntv.ru.

Напомним, документ о введении 25-процентных пошлин на товары из КНР был подписан президентом США Дональдом Трампом в конце марта. В список товаров вошли 1300 наименований, в том числе из категорий машиностроения, судостроения и морской техники, электрогенерирующего оборудования, информационных технологий и робототехники, а также лекарственных препаратов.

Документ также предусматривает ограничение инвестиций со стороны китайских компаний. По мнению Трампа, Пекин нарушает международные правила торговли, чем наносит вред благосостоянию США. В Белом доме также считают, что Китай «нечестным образом» приобретает передовые американские технологии, которые потом использует на своих предприятиях.

По оценкам экспертов, от введенных Трампом ограничений Китай может потерять около 60 миллиардов долларов. Кроме того, Вашингтон объявил о введении пошлин на импорт стали в США, а Китай считается главным мировым поставщиком стали.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: время платить IMI. Но не всем...

      Муниципальный налог на недвижимость (IMI) начал уплачиваться в апреле.

      Подробнее

    • Футболист сборной Португалии Перейра пропустит ЧМ-2018

      Данилу Перейра пропустит ЧМ-2018 из-за травмы.

      Подробнее

    • Испания: Малагу и Ригу соединит новый прямой рейс

      Латвийская авиакомпания airBaltic запустила с 28 марта прямой рейс между Малагой и Ригой, который будет выполняться дважды в неделю.

      Подробнее

    • Испания: праздник дизайна и гастрономии в Мадриде

      Рынок дизайна в ближайшие выходные (7 и 8 апреля) отмечает наступление весны и устраивает ярмарку Hello Spring.

      Подробнее

    • Безработица в Италии незначительно сократилась

      Уровень безработицы в Италии опустился в феврале 2018 года до 10,9% после 11,1% в предыдущем месяце.

      Подробнее

    • Италия: выставка в Риме «Красота в многообразии»

      «Красота в многообразии» - уникальная выставка регионов России.

      Подробнее

    • Полиция рассказала о мотивах стрельбы в офисе YouTube

      Женщина устроила стрельбу в штаб-квартире YouTube из-за недовольства политикой и действиями компании.

      Подробнее

    • Китай ввел пошлины на 106 видов товаров из США

      Госсовет Китая утвердил 25-процентные пошлины на 106 наименований товаров из США.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!