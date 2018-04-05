Китай ввел пошлины на 106 видов товаров из США

Госсовет КНР в среду утвердил 25-процентные пошлины на 106 наименований американских товаров 14 категорий, среди которых автомобили, продукция химической промышленности, а также соя, передает РИА Новости. Власти Китая назвали это решение ответом на публикацию Вашингтоном списка китайских товаров, которые планируется обложить дополнительным налогом. Сроки введения Китаем новых мер будут зависеть от того, когда власти США объявят о введении своих пошлин, пишет ntv.ru.

Напомним, документ о введении 25-процентных пошлин на товары из КНР был подписан президентом США Дональдом Трампом в конце марта. В список товаров вошли 1300 наименований, в том числе из категорий машиностроения, судостроения и морской техники, электрогенерирующего оборудования, информационных технологий и робототехники, а также лекарственных препаратов.

Документ также предусматривает ограничение инвестиций со стороны китайских компаний. По мнению Трампа, Пекин нарушает международные правила торговли, чем наносит вред благосостоянию США. В Белом доме также считают, что Китай «нечестным образом» приобретает передовые американские технологии, которые потом использует на своих предприятиях.

По оценкам экспертов, от введенных Трампом ограничений Китай может потерять около 60 миллиардов долларов. Кроме того, Вашингтон объявил о введении пошлин на импорт стали в США, а Китай считается главным мировым поставщиком стали.