Китайцам подложили роботов вместо любовниц

Сайты для поиска любовников были связаны с 21 китайской компанией. В результате операции задержали более 600 человек. Расследование было начато в августе 2016 года, когда полиция обнаружила, что посетители сайтов знакомств начали получать ссылки на просмотр порнографии, которые в действительности не существовали.

Выяснилось, что администрация сервисов создала множество поддельных аккаунтов, которые автоматически генерировали сообщения с комплиментами собеседникам и заставляли их приводить новых пользователей.

«Они просили подарки и отправляли сообщения, заставляя мужчин тратить на них деньги, тем самым используя приемы для незаконного получения прибыли», - говорится в докладе полиции.

В нем также отмечается, что поддельные девушки принесли администраторам сайта миллиард юаней (около 154 миллионов долларов).