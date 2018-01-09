Китайцам подложили роботов вместо любовниц

Вторник, 09 Январь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Китайцам подложили роботов вместо любовниц

Китайские правоохранительные органы добились закрытия нескольких сервисов для знакомств, поскольку вместо женщин пользователям отвечали роботы.

Сайты для поиска любовников были связаны с 21 китайской компанией. В результате операции задержали более 600 человек. Расследование было начато в августе 2016 года, когда полиция обнаружила, что посетители сайтов знакомств начали получать ссылки на просмотр порнографии, которые в действительности не существовали.

Выяснилось, что администрация сервисов создала множество поддельных аккаунтов, которые автоматически генерировали сообщения с комплиментами собеседникам и заставляли их приводить новых пользователей.

«Они просили подарки и отправляли сообщения, заставляя мужчин тратить на них деньги, тем самым используя приемы для незаконного получения прибыли», - говорится в докладе полиции.

В нем также отмечается, что поддельные девушки принесли администраторам сайта миллиард юаней (около 154 миллионов долларов).

Последние новости

    • Ведущими Евровидения-2018 в Португалии будут четыре женщины

      Ведущими песенного конкурса «Евровидение», которое состоится в Лиссабоне в мае 2018 года, избрали четырех женщин.

      Подробнее

    • Португалия: необычная традиция в Праздник Трех королей

      Новость о своеобразной традиции в португальской деревне облетела мир.

      Подробнее

    • Испания: Модрич заплатит миллион евро, чтобы избежать тюрьмы

      Модрич был обвинен в нарушениях налогового законодательства Испании.

      Подробнее

    • Средний класс в каталонской столице постепенно выходит из кризиса

      Средний класс Барселоны продолжает восстанавливаться после кризиса.

      Подробнее

    • Берлускони призвал Италию не отказываться от евро

      Сильвио Берлускони во вторник сказал, что страна не должна отказываться от евро и что партия «Лига Севера» согласна, что подобный шаг представляет опасность для экономики.

      Подробнее

    • Безработица в Италии чуть уменьшилась в ноябре

      Уровень безработицы в Италии опустился в ноябре 2017 года до 11% после 11,1% в предыдущем месяце.

      Подробнее

    • Горбатый кит спас женщину от тигровой акулы

      Биолог Нэн Хаузер чуть не стала жертвой тигровой акулы.

      Подробнее

    • Пони пустили на шлепанцы

      Американский дизайнер и основатель собственного бренда Рик Оуэнс создал совместно с немецкой маркой Birkenstock шлепанцы, покрытые мехом пони.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!