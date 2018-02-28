Китайцам запретили одну букву и несколько десятков фраз

Среда, 28 Февраль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Китайцам запретили одну букву и несколько десятков фраз

В китайской социальной сети Weibo запретили использовать латинскую букву N, а также некоторые фразы и названия книг.

Из поисковой выдачи сервиса пропали несколько десятков запросов. Журналисты связывают ужесточение регулирования соцсети с недавним предложением Коммунистической партии Китая отменить конституционные ограничения президентского срока в стране. По словам профессора китайского языка Пенсильванского университета Виктора Майра, цензоры приняли «быстрые и решительные меры» после того, как интернет был «завален жалобами».

Латинская буква N, скорее всего, попала под удар, потому что она используется в словосочетании «N сроков на посту», где N обозначает неопределенное количество. Вместе с ней модераторы убрали из поиска фразы «не согласен», «бесстыдник», «культ личности», «пожизненный» и еще около 50 высказываний. Кроме того, запрет коснулся антиутопий «Скотный двор», «1984», «Дивный новый мир» и книг о гражданской войне в Китае.

Китайские чиновники рассмотрят предложения по изменению конституции страны, которые снимают ограничение в два срока для одного человека в должности председателя КНР. Если изменения будут приняты, нынешний китайский лидер Си Цзиньпин сможет быть переизбран после 2023 года на третий срок.

Последние новости

    • Португалия: изнасиловал беременную...

      Инцидент восходит к 13 апреля 2017 года.

      Подробнее

    • Португалия: шоу группы The Gift

      Португальская группа The Gift представит шоу «Altar» («Алтарь»). 

      Подробнее

    • Испания: Шакира выплатила 20 млн евро налогов

      Шакира выплатила 20 млн евро испанскому казначейству по делу о неуплате налогов.

      Подробнее

    • Испания: Font Màgica de Montjuïc

      Магические фонтаны Монжуик в Барселоне снова откроются с 1 марта после завершения ежегодных работ по обслуживанию.

      Подробнее

    • Италия: в Риме запретят дизельные машины

      Власти Рима запретят владельцам автомобилей на дизельном топливе въезд в центр города с 2024 года.

      Подробнее

    • Полицейский в Италии расстрелял жену и взял детей в заложники

      В итальянском городе Чистерна в столичной области Лацио карабинер забаррикадировался в собственном доме, захватив в заложники двух дочерей.

      Подробнее

    • На Северном полюсе установилась аномальная жара

      Климатолог Зак Лабе рассказал об аномальной оттепели в Гренландском море.

      Подробнее

    • Девушка похудела на 96 килограммов из-за конфуза в самолете

      Австралийка похудела на 96 килограммов после того, как ей не хватило двух удлинителей для ремней безопасности в самолете.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!