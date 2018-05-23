Китайцев заставят сдавать экзамен на развод

Желающим расторгнуть брак придется ответить на 100 вопросов о своей второй половине. В частности, в тесте необходимо указать день рождения и любимое блюдо супруга или супруги. Также власти будут интересоваться, сколько раз муж и жена вместе ездили отдыхать, как долго длятся их отношения и как в семье делят обязанности по дому.

Если задание выполнено на 60 и более процентов, пару попросят пересмотреть свое решение. В случае, если один из супругов дал менее 60 правильных ответов, считается, что брак в серьезной опасности.

В первой паре, сдавшей этот экзамен, жена набрала 100 баллов, в то время как ее муж не ответил правильно ни на один вопрос. Сотрудники, проверявшие результаты тестирования, настояли на пересмотре решения о разводе.

Как пишет издание, пользователи сети раскритиковали такую меру по сохранению брака и посчитали тест вмешательством в личную жизнь. В местном министерстве гражданской администрации в ответ заявили, что прохождение теста добровольное, и давление на пару не оказывается.