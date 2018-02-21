Китайцы предпочитают встречать старость в Испании

На долю пожилых людей в возрасте старше 65 лет приходится всего 3500 человек, однако по сравнению с данными десятилетней давности этот показатель увеличился более чем в два раза, а наиболее интенсивный рост был зафиксирован в период с 2010 по 2016 год, пишет espanarusa.com.

Несмотря на то что немало китайцев приехало в Испанию на постоянное место жительства тридцать-сорок лет назад, они так и не смогли преодолеть культурный и языковой барьер, а, следовательно, интегрироваться в местное общество. В качестве связующего звена обычно выступают иммигранты среднего и младшего поколения, которые прекрасно адаптировались к испанской действительности.

В Мадриде для того, чтобы китайские пенсионеры не чувствовали себя одинокими, пока их дети и внуки заняты на работе, еще в 2012 году в районе Усера был создан национальный клуб для пожилых. Сейчас он насчитывает порядка 400 членов, которые занимаются тай-чи и танцами, поют и играют на музыкальных инструментах, в пинг-понг и различные настольные игры. При этом все меньше пожилых китайцев следуют традиции, согласно которой они должны быть похоронены на родной земле, и предпочитают завершить свой жизненный путь в Испании.