Китайцы предпочитают встречать старость в Испании

Среда, 21 Февраль 2018 Испания Испания Популярные материалы

Китайцы предпочитают встречать старость в Испании

Согласно последним данным Национального института статистики (INE), численность китайской диаспоры в Испании составляла 207 тысяч человек.

На долю пожилых людей в возрасте старше 65 лет приходится всего 3500 человек, однако по сравнению с данными десятилетней давности этот показатель увеличился более чем в два раза, а наиболее интенсивный рост был зафиксирован в период с 2010 по 2016 год, пишет espanarusa.com.

Несмотря на то что немало китайцев приехало в Испанию на постоянное место жительства тридцать-сорок лет назад, они так и не смогли преодолеть культурный и языковой барьер, а, следовательно, интегрироваться в местное общество. В качестве связующего звена обычно выступают иммигранты среднего и младшего поколения, которые прекрасно адаптировались к испанской действительности.

В Мадриде для того, чтобы китайские пенсионеры не чувствовали себя одинокими, пока их дети и внуки заняты на работе, еще в 2012 году в районе Усера был создан национальный клуб для пожилых. Сейчас он насчитывает порядка 400 членов, которые занимаются тай-чи и танцами, поют и играют на музыкальных инструментах, в пинг-понг и различные настольные игры. При этом все меньше пожилых китайцев следуют традиции, согласно которой они должны быть похоронены на родной земле, и предпочитают завершить свой жизненный путь в Испании.

Последние новости

    • Португалия: помощь животным - благородное дело

      Animalife опубликовал сообщение на своей официальной странице в Facebook.

      Подробнее

    • Гагарина едва не утонула в ледяных водах Португалии

      Полина Гагарина рассказала своим поклонникам в Instagram, как ее фотосессия на берегу Атлантического океана едва не закончилась трагедией.

      Подробнее

    • Испания: в Барселоне приступили к раздельному сбору мусора

      Работники коммунальных служб по уборке мусора будут осуществлять его раздельный сбор прямо от дверей квартир и домов жителей.

      Подробнее

    • Испания: британские футболисты угнали такси в Барселоне

      Четверо игроков британского футбольного клуба премьер-лиги «Вест Бромвич Альбион» принесли свои официальные извинения за то, что угнали такси.

      Подробнее

    • Итальянка Годжа стала олимпийской чемпионкой в скоростном спуске

      Итальянская горнолыжница София Годжа одержала победу в скоростном спуске на Олимпийских играх в Пхенчхане.

      Подробнее

    • Спаллетти не станет главным тренером сборной Италии

      Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти прокомментировал возможность стать наставником сборной Италии.

      Подробнее

    • Японскому миллиардеру оставили 13 купленных детей

      Суд постановил вернуть японскому предпринимателю Мицуоки Сигэте 13 детей, рожденных суррогатными матерями в Таиланде.

      Подробнее

    • Родители потеряли сына на семь лет из-за ошибки в роддоме

      Жители Волгограда, которым семь лет назад сообщили о смерти их ребенка в роддоме, узнали от судебных приставов, что он жив и находится в детдоме.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!