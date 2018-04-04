Китайский it-гигант IGG открывает филиал в Испании

Второй по величине разработчик и издатель мобильных игр в Китае, чьи хиты Lords Mobile и Castle Clash имеют по 300 миллионов пользователей в месяц, планирует под опытным руководством Кабестани открыть первое представительство в Западной Европе. «Мы рассматривали разные варианты для размещения европейской штаб-квартиры IGG, но в итоге остановились на Барселоне», - пояснил Кабестани.

Штат IGG насчитывает 1400 сотрудников по всему миру, тысяча из которых трудится непосредственно в Китае. Головной офис китайской компании расположен в Сингапуре. Региональные офисы открыты в Соединенных Штатах, Гонконге, материковом Китае, Канаде, Японии, Южной Корее, Таиланде, Беларуси, на Филиппинах и в ОАЭ. Представители компании доступны в более чем 200 странах мира. Компания IGG представлена на фондовой бирже Гонконга и имеет оборот в 700 миллионов долларов. «Мы нацелены на разработку новых игр и стремимся увеличить объем активных пользователей», - поделился планами Кабестани.

«В Барселоне функционируют многие транснациональные it-корпорации. Это центр мировой индустрии видеоигр и мобильных технологий», - заявил он. В Барселоне открыты офисы мобильных разработчиков King.com, Ubisoft, Zeptolab, Gameloft, Scopely, Riot Games и многих других, пишет espanarusa.com.

На первых порах барселонский офис IGG займется коммерческими операциями и маркетингом, но в скором времени на его базе планируется запуск собственной студии разработки, департаментов международного бизнеса и киберспорта.