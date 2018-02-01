Китайского геймера парализовало после 20-часового марафона

Неназванный мужчина из провинции Чжэцзян на востоке страны лишился чувствительности ног на следующее утро после 20-часового сеанса онлайн-игр с друзьями, проведенного в интернет-кафе. Во время него он не отходил от монитора даже для того, чтобы поесть или сходить в туалет.

Его друзья, узнав о случившемся вызвали полицию в кафе, также за парализованным геймером выехали врачи. Пока неизвестно, удастся ли ему восстановиться.

Китайские власти активно борются с интернет-зависимостью среди подростков. При этом использование нетрадиционных методов борьбы с ней также преследуется. Так, в январе 2017 года они запретили использовать электрошок для лечения от интернет-зависимости после убийства подростком своей матери. Таким образом он отомстил ей за отправку в лечебное учреждение, где его лечили шоковой терапией.